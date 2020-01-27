Самую сильную женщину Капитана Марвел потребовали сделать темнокожей лесбиянкой

Супергероиню Капитан Марвел потребовали сделать темнокожей лесбиянкой в следующих фильмах франшизы. Соответствующая петиция появилась на сайте Care2.

В настоящее время более 28 тысяч зрителей подписали обращение, в котором говорится, что Бри Ларсон должны лишить роли. Они пояснили, что так артистка, сыгравшая самую сильную женщину во Вселенной, сможет доказать, что выступает за социальную справедливость.

«Позвольте Монике, оригинальной чернокожей Капитану Марвел, выйти на первый план вместо того, чтобы удовлетворять запросы гетеросексуальных белых мужчин, которые управляют компанией Disney», — говорится в тексте петиции. Речь идет о Монике Рамбо, которая стала вторым Капитаном Марвелом в серии комиксов Marvel.

В марте 2019 года актриса Бри Ларсон намекнула на гомосексуальность своей героини, опубликовав рисунок художницы по имени Бев Джонсон. На нем изображена Капитан Марвел, которая держит на руках другую героиню блокбастера — Валькирию. Пользователи заметили, что на картинке обе смотрят друг на друга влюбленными глазами.

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