Самую сильную женщину Капитана Марвел окрестили токсичной феминисткой

Пользователей сети возмутила удаленная сцена из фильма «Капитан Марвел», опубликованная в YouTube-аккаунте Entertainment Access.

Entertainment Access / YouTube

В этом отрывке к супергероине подъезжает мотоциклист, который предлагает подвезти ее, а также просит улыбнуться за то, что он захотел ей помочь. После этого Капитан Марвел сжимает его кисть и говорит: «Вот тебе предложение: ты отдашь мне свою куртку, шлем и мотоцикл, а я сохраню твою руку». После того, как мужчина отдает ей ключи и сбегает, Капитан Марвел с насмешкой спрашивает, не хочет ли он улыбнуться.

После публикации этой сцены интернет-пользователи окрестили супергероиню злодейкой и воровкой, а также назвали ее поведение проявлением токсичного феминизма.

«Так он приударил за ней, поэтому сломала ему руку, украла мотоцикл и куртку. И после этого маскулинность токсична? Вы что, сидите на крэке? Для меня это выглядит как токсичный феминизм».

«Вау, я никогда не видел этот клип, но, черт возьми. Капитан Марвел — злодейка. Она ранит и грабит чувака, потому что он показался ей придурком. Это злодейство».

«Так она напала и украла собственность человека. В Marvel создали злодея».

В марте актриса Бри Ларсон, исполняющая роль Капитана Марвел, намекнула на гомосексуальность своей героини, опубликовав рисунок художницы по имени Бев Джонсон. На нем изображена Капитан Марвел, которая держит на руках другую героиню блокбастера — Валькирию. Пользователи заметили, что на картинке обе смотрят друг на друга влюбленными глазами.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!