Джонни Депп осудил культуру отмены

Американский актер Джонни Депп в ходе своего выступления на кинофестивале в Сан-Себастьяне высказался о культуре отмены. По его мнению, она «вышла из-за под контроля», пишет издание Deadline.

Получив престижную награду Donostia Award, Депп осудил культуру отмены, заявив, что сейчас каждый человек находится в опасности. По его мнению, в современном обществе достаточно сказать одну фразу, чтобы утратить поддержку.

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«Это случилось не только со мной, а с многими людьми. Подобные вещи произошли с женщинами, мужчинами. К сожалению, в какой-то момент люди начинают думать, что это нормально. Или что они нормальны. Но это не так», — подчеркнул Депп.

По мнению актера, культуру отмены можно рассматривать как событие в истории, «которое длилось столько, сколько оно длилось». Депп считает, что это явление основано на мгновенной поспешности суждения, которое по сути является загрязненным воздухом.

Ранее Джонни Депп пожаловался на бойкот Голливуда после суда с бывшей супругой Эмбер Херд. По его словам, отношение продюсеров к нему заметно изменилось.

Джонни Депп остался без ролей во многих крупных проектах, включая франшизы «Пираты Карибского моря» и «Фантастические твари», после обвинений Эмбер Херд и связанных с ними судебных тяжб. После расставания Херд заявила, что актер применял к ней физическое насилие. Депп это всячески отрицал.

2 августа сообщалось, что Джонни Депп одержал победу в одном из судебных разбирательств против Эмбер Херд. Нью-йоркский суд частично удовлетворил ходатайство актера, обвинявшего Херд во лжи о пожертвовании денег на благотворительность.