Кинематографисток возмутило вручение престижной премии Джонни Деппу

Испанских женщин-режиссеров возмутило вручение престижной премии голливудскому актеру Джонни Деппу. Об этом сообщает Associated Press.

После того как международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне решил вручить артисту высшую награду за вклад в индустрию, глава испанской ассоциации женщин-кинематографисток Кристина Андреу заявила, что организация очень удивлена таким шагом. «Это плохо говорит о фестивале и его руководстве. Это несет ужасный посыл общественности: "Неважно, что вы абьюзер, если вы хороший актер"», — сказала она.

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В феврале 2015 года Депп женился на актрисе Эмбер Херд, однако уже через год их брак распался. Позже бывшая супруга обвинила его в избиениях. Депп подал иск к бывшей жене и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета.

В ноябре 2020 года Депп проиграл дело против таблоида The Sun. Актер решил судиться с изданием, так как оно опубликовало статью, в которой утверждалось, что он избивал Херд. Сама актриса выступала в качестве свидетеля. В ходе судебных разбирательств в сеть также слили разговор, в котором артистка признавалась, что поднимала руку на бывшего супруга.