Джонни Депп одержал победу в суде против Эмбер Херд

Голливудский актер Джонни Депп одержал победу в суде против бывшей жены Эмбер Херд. Об этом сообщает USA Today.

Нью-йоркский суд частично удовлетворил ходатайство звезды «Пиратов Карибского моря», который обвинил экс-супругу во лжи о пожертвовании денег на благотворительность. Адвокат артиста заявил, что его клиент очень доволен решением суда. Теперь Херд предстоит предоставить доказательства целевого расходования средств.

В марте артистка обещала, что семь миллионов долларов, полученных ею после судебных разбирательств с Деппом, будут переведены на благотворительность, однако адвокат звезды «Пиратов Карибского моря» Эндрю Колдекотт предоставил доказательства того, что Херд присвоила эти деньги. Слова о желании заниматься благотворительностью он назвал расчетливой и манипулятивной ложью.

Актриса планировала отправить крупную сумму больнице. Однако защита Деппа связались с медицинским учреждением и выяснила, что его сотрудники не получили никаких денег.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже через год их брак распался. Позже Депп подал иск к бывшей жене и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В ноябре 2020 года Депп проиграл дело против таблоида The Sun. Актер решил судиться с изданием, так как оно опубликовало статью, в которой утверждалось, что он избивал Херд. Сама актриса выступала в качестве свидетеля.