Голливудская актриса Эмбер Херд стала матерью. Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram.

Как рассказала Херд, ее дочь по имени Уна Пейдж (Oonagh Paige) родилась еще 8 апреля, однако она решила сообщить об этом только сейчас. «Она начало моей оставшейся жизни», — поделилась она.

По информации источников издания Page Six, девочка появилась на свет с помощью суррогатной матери. При этом сама актриса рассказала, что захотела ребенка еще четыре года назад, однако планировала сделать это «на своих условиях». «Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать об одной из самых фундаментальных частей нашей судьбы таким образом», — написала Херд. Кто стал отцом ребенка, актриса не сообщила.

Ранее стало известно, что Эмбер Херд снимется во второй части фильма «Аквамен» вопреки протестам фанатов ее бывшего мужа Джонни Деппа, которые требовали отстранить ее от роли Меры.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже через год их брак распался. Позднее Депп подал иск к бывшей жене и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.