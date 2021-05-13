Элис Купер заступился за обвиненного в насилии Джонни Деппа

Рок-певец Элис Купер публично заступился за звезду «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппа, обвиненного бывшей женой Эмбер Херд в насилии. Комментарий музыканта опубликовал New York Post.

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Купер, выступающий в рок-группе Hollywood Vampires вместе с Деппом, заявил, что его давний друг не мог совершить поступки, в которых его обвиняют. «Джонни — один из самых милых и безобидных людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни, так что я не верю всем этим рассказам, потому что я знаю его, и все, кто его знает, считают так же», — поделился певец.

Джонни Деппа обвинили в насилии по отношению к его бывшей супруге Эмбер Херд. Данные заявления стали предметом судебного разбирательства в Лондоне в прошлом году. Тогда актер подал иск на газету The Sun за публикацию, в которой утверждалось, что Депп применял психологическое и физическое насилие к жене. Актер проиграл процесс, и судья признал заявления The Sun «в значительной степени правдивыми».