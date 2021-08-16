Джонни Депп пожаловался на бойкот Голливуда после суда актера с Эмбер Херд

Джонни Депп рассказал, как к нему относятся в Голливуде после суда с экс-супругой

Американский актер Джонни Депп рассказал об изменившемся к нему отношении со стороны голливудских продюсеров. Об этом он высказался в интервью для The Sunday Times.

Артист порассуждал о сложившейся ситуации на примере фильма «Великий» с ним в главной роли. Отмечается, что картина до сих пор не получила дату американской премьеры. «И почему? Из-за того, что Голливуд меня бойкотирует?» — пожаловался Депп, намекнув на то, что это происходит из-за обвинений в домашнем насилии, которые выдвигала в его адрес бывшая жена, актриса Эмбер Херд. Говоря о суде с ней, артист подчеркнул, что ему «нужно двигаться дальше и пролить свет на некоторые вещи».

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Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже в 2016 году их брак распался. Позже Депп подал иск к бывшей жене и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она назвала себя жертвой домашнего насилия. Актер отмечал, что ее высказывание — клевета. В ноябре 2020 года Депп проиграл дело против британского таблоида The Sun. Артист судился с изданием, так как оно опубликовало статью, в которой утверждалось, что он избивал Херд. Сама актриса выступала в качестве свидетеля.

2 августа стало известно, что Джонни Депп одержал победу в одном из судебных разбирательств против экс-супруги Эмбер Херд. Нью-йоркский суд частично удовлетворил ходатайство кинозвезды, который обвинял Херд во лжи о пожертвовании денег на благотворительность.