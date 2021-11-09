Активисты отреагировали на идею Роскомнадзора запретить показ ЛГБТ-фильмов

Российский ЛГБТ-активист Николай Алексеев отреагировал на идею Роскомнадзора ограничить показ ЛГБТ-фильмов в онлайн-кинотеатрах под предлогом содержания в картинах сцен «сексуальных девиаций». Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Алексеев заявил, что некоторые ограничения уже применяются, но сейчас они могут получить законодательную базу. «Это уже распространено на ЛГБТ-контент. Ряд западных фильмов, которые показывались на российском рынке, уже подвергаются цензуре. Из них вырезали сцены однополых отношений. Мне кажется, что это будет шаг к фактической юридической оболочке того, что уже происходит в России», — отметил активист.

Он также добавил, что данное решение Роскомнадзора может стать очередной попыткой регулирования общественной и культурной жизни. «Мы просто превратимся в какой-то абсурд. Сейчас ищут новые темы, чтобы отвлечь внимание народа от других проблем», — подытожил Алексеев.

Ранее стало известно, что на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре выступили с предложением ограничить показ контента, демонстрирующего «нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации». Данный запрет может распространиться на стриминг-платформы, а интернет-провайдеры будут обязаны блокировать киноленты, нарушающие закон.

Отмечается, что поправки могут быть внесены в существующий закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Так, будет запрещена не только пропаганда ЛГБТ, но и сама демонстрация нетрадиционных отношений.

В сентябре этого года актер Сергей Безруков заявил об отсутствии в России дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества. Однако он добавил, что детей необходимо оградить от пропаганды, добавив, что представители сексуальных меньшинств «посягают на нормальность».

