Безруков заявил об отсутствии дискриминации ЛГБТ в России

Актер Сергей Безруков заявил, что в России нет дискриминации представителей ЛГБТ

Актер Сергей Безруков заявил об отсутствии в России дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества. Его слова приводит Telegram-канал «Пул N3».

«Если в Америке, извините, в некоторых штатах людей стреляют, у нас этого нет. Это особенность, поэтому давайте оставим это за рамками этой особенности», — сказал артист.

Он добавил, что детей необходимо оградить от пропаганды, отметив, что представители сексуальных меньшинств посягают на нормальность, которая «испокон веку была, есть и будет».

Безруков сказал, что не хочется ущемлять кого-либо в правах, но ему бывает неловко, когда он становится объектом пропаганды. «И в этом несправедливость нашего мира: как только мы перестаем что-то запрещать, с той стороны начинают навязывать», — заключил он.

В июле Сергей Безруков стал отцом в пятый раз. 47-летний артист опубликовал снимок из родильной палаты, на котором он показывает супругу, режиссера Анну Матисон с младенцем на руках.