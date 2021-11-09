В России задумали запретить фильмы с секс-извращениями в онлайн-кинотеатрах

Роскомнадзор задумал запретить показ в онлайн-кинотеатрах фильмов и сериалов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Об этом во вторник, 9 ноября, пишут «Ведомости».

Издание ссылается на перечень предложений по изменению в действующем законодательстве, который обсуждался на заседании Общественного совета при ведомстве. По данным газеты, на нем был представлен слайд с эмблемой Роскомнадзора, на котором представлен ряд ограничений для видеосервисов, касающихся демонстрации такого контента.

Что такое секс-девиации?

Как объяснила изданию сексолог и психиатр Ирина Айриянц, к сексуальным девиациям (извращениям) относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм. Перечень психических заболеваний регулярно меняется. Например, ранее в него входили гомосексуализм и транссексуализм, а в последней редакции гомосексуальное влечение было исключено. Новое обновление классификаций болезней ожидается примерно через два года.

Айриянц напомнила, что из некоторых фильмов в российском прокате сцены однополого секса уже вырезают. В качестве примера она привела картину про Элтона Джона «Рокетмен». Теперь же под новые требования могут попасть такие фильмы, как «50 оттенков серого», сериалы «Миллиарды» и «Happy End». Сейчас законодательством разрешен показ такого контента (кроме педофилии) только с пометкой «18+».

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Идеи Роскомнадзора

Одна из инициатив ведомства предполагает введение для онлайн-кинотеатров «запрета на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации». Их предлагается включить в перечень оснований для включения в реестр запрещенной информации, страницы с которой интернет-провайдеры и операторы связи по требованию Роскомнадзора обязаны блокировать.

Кроме того, запрет на демонстрацию такого контента предлагается закрепить в законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Еще одна инициатива касается изменения в статью закона о СМИ о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации. В нее предлагается внести те же запреты, что и в статью о обязанностях онлайн-кинотеатров.

Наказание за подобные нарушения предлагается установить по аналогии с действующей статьей 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, подразумевающей штрафы для компаний на сумму до одного миллиона рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Что еще известно?

Один из участников заседания в беседе с изданием подчеркнул, что инициативы Роскомнадзора о запрете контента с секс-девиациями — «пока лишь предложения». Другой собеседник газеты рассказал, что в ходе заседания глава ведомства Андрей Липов напомнил о речи президента России Владимира Путина на Валдайском форуме. Тогда в ходе выступления глава государства назвал «чудовищной» ситуацию, когда детям «навязывают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот».

Вместе с тем в Кремле изданию сообщили, что не знают о разработке каких-либо законодательных норм после этого выступления Путина.

Мне об этом ничего не известно Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

В пресс-службе Роскомнадзора на запрос газеты не ответили. При этом на среду, 10 ноября, в Общественной палате запланировано проведение заседания о законодательном регулировании деятельности онлайн-кинотеатров, ссылается издание на анонс. В палате отмечают обеспокоенность граждан распространением деструктивного контента на онлайн-платформах. Со своими предложениями на заседании должен выступить и глава Роскомнадзора Андрей Липов.

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Мнения экспертов

В «Megogo Россия» заявили, что не знают о появлении каких-либо законопроектов по изменению действующего законодательства в этой области. Генеральный директор онлайн-кинотеатра Виктор Чеканов назвал инициативу спорной и чрезмерной. Он напомнил, что в России уже действует статья КоАП о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. При этом Чеканов обратил внимание на то, что в случае принятия инициативы «зрители лишатся великих работ мировых режиссеров — от Лукино Висконти до Гаса Ван Сента».

Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин напомнил о уже существующей обязанности кинотеатров прятать прятать под маркировку 18+ контент, который потенциально может навредить развитию детей. За нарушение правил предусмотрены различные меры воздействия. Кроме того, в России широко функционируют пиратские сервисы, «которые в принципе действуют за пределами правового поля», добавил он.

Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александра Орехович также указала на размытость формулировок. По ее мнению, новые нормы также могут быть направлены «в принципе на распространение соответствующей информации независимо от возрастной принадлежности группы распространения».

На «абсолютно резиновую норму для толкования» указала и адвокат, партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Екатерина Тягай. Как считает юрист, она позволит «злоупотреблять при ее применении и в нее вписывать практически любые виды отношений».

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Борьба с матом

В конце октября стало известно о другой инициативе все того же Роскомнадзора в отношении онлайн-кинотеатров. Как рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, ведомство выступило за запрет использования ненормативной лексики на видеоплатформах.

По мнению парламентария, в настоящее время множество сериалов, выходящих в онлайн-кинотеатрах, изначально содержат большое число ненормативной лексики. При этом отсутствие ограничений приводит к тому, что владельцы платформ снимают заведомо провокативный контент, добавил он.

Вместе с тем депутат подчернул, что речь идет только о российской аудитории: на сериалы и фильмы, которые транслируются в других странах, концепция ограничения не предусматривает. Он добавил, что форму и регулировку ограничений предстоит обсудить, однако речь идет не только о возрастной маркировке.

В России с 1 февраля действует закон, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. Согласно документу, соцсети, которые за сутки посещают более 500 тысяч пользователей из России, будут обязаны лично проводить мониторинг контента. В законе отдельно говорится о запрете на материалы, содержащие нецензурную брань.