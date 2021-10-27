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Мат в онлайн-кинотеатрах предложили запретить

Роскомнадзор предложил запретить использовать ненормативную лексику в онлайн-кинотеатрах
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Фото: Unsplash

Роскомнадзор выступил за запрет использовать ненормативную лексику в онлайн-кинотеатрах. Об этом сообщил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, форму и регулировку ограничений предстоит обсудить, однако речь идет не только о возрастной маркировке. По мнению парламентария, в настоящее время множество сериалов, выходящих в онлайн-кинотеатрах, изначально содержат большое число ненормативной лексики. При этом отсутствие ограничений приводит к тому, что владельцы платформ снимают заведомо провокативный контент, добавил Хинштейн.

В то же время депутат Госдумы отметил, что речь идет только о российской аудитории: на сериалы и фильмы, которые транслируются в других странах, концепция ограничения не предусматривает.

В России с 1 февраля действует закон, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. Согласно документу, соцсети, которые за сутки посещают более 500 тысяч пользователей из России, будут обязаны лично проводить мониторинг контента. В законе отдельно говорится о запрете на материалы, содержащие нецензурную брань.

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