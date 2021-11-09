В России предложили запретить онлайн-показ фильмов с сексуальными извращениями

Роскомнадзор предложил запретить показ в онлайн-кинотеатрах фильмов и сериалов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на перечень предложений по изменению в действующем законодательстве, который обсуждался на заседании Общественного совета при ведомстве.

Как пояснила изданию сексолог и психиатр Ирина Айриянц, к сексуальным девиациям (извращениям) относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм. Таким образом, под запрет могут попасть фильм «50 оттенков серого», сериалы «Миллиарды» и «Happy End». Сейчас законодательством разрешен показ такого контента (кроме педофилии) только с пометкой «18+».