Россиянка нашла форум педофилов после убийства девочки в Тюмени

Жительница Тюмени, которая после убийства восьмилетней девочки Насти Муравьевой решила поискать информацию о том, как изобличить педофилов, обнаружила в интернете их форум. Об этом сообщает агентство URA.RU, не указывая название ресурса.

Россиянка объяснила, что хотела понять психологию преступников, чтобы уберечь от угрозы своих дочерей. Она рассказала, что ей посоветовали скачать анонимный браузер, чтобы найти скрытые сайты. «Я так и сделала, и наткнулась на форум, где просто сборище педофилов! Они обсуждают там наших детей и что хотели бы с ними сделать!» — сказала женщина.

Как пишет агентство, участники форума обсуждают различные темы, связанные с педофилией, инцестом, способами влюбить в себя несовершеннолетних и защитой от «педоборцев». При этом некоторые разделы сайта посвящены другим направлениям — политике, искусству, актуальным новостям.

URA.RU утверждает, что в одной из тем пользователи обсуждали в том числе убийство Насти Муравьевой, допуская, что подозреваемый не виновен и его оговорили, чтобы раскрыть громкое дело перед сентябрьскими выборами.

Агентство также указывает, что сайт неоднократно привлекал внимание общественности и на него подавали жалобы, однако в результате ресурс лишь переместился в «закрытую» часть интернета. При этом на форуме запрещено распространение ссылок на порнографические материалы — создатели настаивают, что он создан для общения.

URA.RU отметило, что на сайте Роскомнадзора нет раздела для жалоб на подобные форумы и обратилось в ведомство с запросом. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов рассказал, что у педофилов есть возможность находить лазейки в законодательстве. Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что силовые структуры отслеживают подобные сайты, но их не всегда блокируют моментально, потому что «иногда, чтобы поймать зверя, нужно не стрелять в него издалека, а подпустить поближе и заманить в капкан».

Восьмилетняя Настя Муравьева пропала без вести в Тюмени 30 июня, ее тело обнаружили 19 августа — все это время девочку искали волонтеры и жители города. Труп девочки находился возле озера в 2,5 километрах от дома. В совершении преступления заподозрили Виталия Бережного, которого полиция вычислила благодаря коробке из-под бытовой техники, ставшей главной уликой в деле. ДНК мужчины совпало с образцами, найденными на теле погибшей.