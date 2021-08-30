Россия
 
Последние новости
Нахождение в России пошутившего про русских комика признали нежелательным
Уточнен срок начала выплат пенсионерам по инициативе «Единой России»
В Госдуме объяснили охоту на россиян в США
Россия уклонится от международных санкций благодаря Японии
Голикова рассказала о формате нового учебного года в России
В московском СИЗО выявили организованное арестантами движение АУЕ
Распространенный препарат помог снизить риск смерти от болезней сердца
Цена на газ в Европе побила рекорд
Россиян предупредили о новой опасной схеме мошенничества
Новости партнеров
Прослушать новость

Родителей погибшей школьницы из Тюмени захотели лишить опекунства

Родителей погибшей восьмилетней школьницы из Тюмени лишат опекунства
Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Россия 24 / YouTube

Сестра погибшей восьмилетней школьницы из Тюмени хочет оформить опеку над остальными детьми семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Марину Козырь, к которой обратилась девушка.

«Да, у нее [сестры] есть такое намерение оформить опеку», — заявила Козырь.

Ранее, портал 72.ru сообщал, что социальные службы подали иск о лишении прав родителей погибшей школьницы. В семье воспитывается еще двое несовершеннолетних, в настоящее время они находятся в социально-реабилитационном центре.

Как пишет Telegram-канал RT, детей воспитывала бабушка и отец, которые злоупотребляют алкоголем, мать в воспитании детей не принимала участие.

Ранее сообщалось, что во время церемонии прощания с восьмилетней школьницей Настей Муравьевой, мать девочки заявила, что хотела бы расправиться с 40-летним Виталием Бережным, изнасиловавшим и удушившим ее дочь. Кроме того, она добавила, что смогла бы «уничтожить убийцу», если бы ей дали нож.

Настя Муравьева пропала без вести 30 июня. В течение долгого времени волонтеры и жители города разыскивали восьмилетнюю школьницу. Ее тело нашли 19 августа возле озера в 2,5 километра от дома. В скором времени правоохранители смогли выйти на подозреваемого — им оказался Виталий Бережной. Полицейские вычислили убийцу благодаря коробке из-под бытовой техники, которая и стала главной уликой в деле.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Тюмени простились с убитой восьмилетней школьницей
Мать погибшей школьницы из Тюмени высказалась об убийце дочери
Соседка убитой тюменской школьницы рассказала о пьющей семье девочки