Полицейским вручили награды за поимку предполагаемого убийцы девочки в Тюмени

Глава МВД Владимир Колокольцев наградил полицейских за раскрытие убийства девочки в Тюмени

Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев вручил ведомственные награды сотрудникам уголовного розыска за раскрытие убийства 8-летней девочки в Тюмени. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Глава МВД отметил, что розыск преступника был поручен лучшим тюменским полицейским, им помогали присланные из Москвы высококлассные специалисты Главного управления уголовного розыска с большим опытом раскрытия тяжких преступлений.

Оперативники досконально проверили все версии, действовали быстро и точно, а также использовали современные технические средства, указал Колокольцев.

Медаль МВД получили старшие оперуполномоченные Главного управления уголовного розыска и начальник отдела уголовного розыска тюменского управления МВД. Еще двое полицейских награждены пистолетом Макарова.

Настя Муравьева пропала без вести 30 июня. Ее тело нашли 19 августа возле озера в 2,5 километра от дома. В скором времени правоохранители смогли выйти на подозреваемого — им оказался Виталий Бережной. Полицейские вычислили убийцу благодаря коробке из-под бытовой техники, которая и стала главной уликой в деле.