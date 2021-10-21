Путин высказался о трансгендерах и правах женщин

Борьба за права женщин и сексуальных меньшинств на Западе превращается в догматизм на грани абсурда, а в некоторых вопросах принимает чудовищные формы. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы государства, абсурд становится заметен, «когда великих авторов прошлого, того же Шекспира, запрещают». Он считает, что борьба за равноправие оборачивается «расизмом наоборот».

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«В Голливуде выпускают методички о том, сколько и какого расового состава должны быть актеры. Это похлеще, чем отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС», — отметил Путин. Он также высказался по поводу трансгендерных людей: по мнению российского президента, «чудовищно», когда детям «навязывают, что мальчик может стать девочкой и наоборот» — это «на грани преступления против человечности».

«Те же, кто рискует сказать, что мужчины и женщины все-таки есть и это биологический фактор, подвергают чуть ли не остракизму. Родитель номер один и родитель номер два, родившие родители вместо мама, запрет на использование словосочетания "грудное молоко" и замена его человеческим молоком, чтобы люди, неуверенные в собственной половой принадлежности, не расстроились», — перечислил Путин феномены современного отношения к гендерному вопросу. Он заключил, что это не ново — подобными попытками перекроить язык с целью изменения смыслов ранее занимались большевики.

В том же выступлении на пленарной сессии Путин предупредил, что в прошлые времена при таком уровне социально-экономических трудностей в мире происходили потрясения планетарного масштаба.