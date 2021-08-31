Отмену литературного фестиваля в Туле связали с участием ЛГБТ-писательницы

Литературный фестиваль «Хомяков Home. Слова и образы», который должен был пройти 4 сентября в Туле, отменили «в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу». Такое сообщение появилось на сайте Тульского историко-архитектурного музея.

Фем-активистка Дарья Серенко связала отмену события с участием в нем ЛГБТ-писательницы Оксаны Васякиной. В своем Instagram-аккаунте Серенко рассказала, что православные активисты и силовики пытались выгнать ее подругу с мероприятия, однако организаторы сопротивлялись давлению с их стороны. По словам активистки, после этого фестиваль решили отменить навсегда.

«Оксана готовила программу, должна была вести там занятия по современной поэзии. В течение нескольких недель про нее начали появляться публикации в консервативных медиа, очевидно, заказные. Про "извращенку" Васякину появилось даже в Telegram-канале [публициста Егора] Холмогорова», — написала Серенко.

Она отметила, что возмущена недопуском Васякиной на фестиваль из-за ее личной жизни. Активистка призвала писать обращения губернатору Тульской области Алексею Дюмину.