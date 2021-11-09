BadComedian отреагировал на предложение запретить фильмы с извращениями

Кинокритик и блогер BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов) отреагировал на предложение Роскомнадзора (РКН) запретить показ в онлайн-кинотеатрах фильмов и сериалов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». В беседе с изданием NEWS.ru он назвал предложение возмутительным.

«Давайте начнем с запрета показа убийств, полностью уберем все фильмы с убийствами, с воровством, где есть какое-то насилие», — заявил блогер. Он также возмутился тем, что, с его точки зрения, регулятор считает совершеннолетних россиян неспособными решить, что им смотреть и чем им интересоваться.

Блогер посчитал предложение возмутительным и подчеркнул, что если информация о желании РКН запретить кино с сексуальными извращениями достоверная, то «уже не смеяться, а плакать пора».

Ранее Роскомнадзор предложил запретить онлайн-показ фильмов с сексуальными извращениями. Наказание за подобные нарушения предлагается установить по аналогии с действующей статьей 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, подразумевающей штрафы для компаний на сумму до одного миллиона рублей или приостановление деятельности до 90 суток.