BadComedian назвал главную причину низкого качества российского кино

Кинокритик и блогер BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов) назвал главную причину низкого качества российского кино — приоритет заработка продюсеров. Своим мнением он поделился в интервью Ирине Шихман. Видео доступно на YouTube-канале «А поговорить?».

«Мы живем не в мире, где хорошее в приоритете. В приоритете — заработать. Наше кино зарабатывает. По крайней мере, те люди, которые его снимают», — заявил критик.

Он также обратил внимание на то, что существует мало примеров крупных отечественных картин, которые не спонсировались бы государством. «Кино живет на дотациях», — резюмировал Баженов, отметив, что из-за такого положения вещей кинематографистам часто приходится выполнять правительственные заказы.

Ранее Евгений Баженов раскритиковал возглавивший рейтинг стриминг-платформы Netflix южнокорейский сериал «Игра в кальмара». По словам российского блогера, нашумевший многосерийный фильм не впечатлил его из-за затянутого сюжета и неинтересных диалогов.