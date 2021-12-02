ЕС выделит Украине, Грузии и Молдавии 50 миллионов евро на оборону

ЕС выделит Киеву, Тбилиси и Кишиневу 50 миллионов евро на поддержку оборонного потенциала

Европейский союз (ЕС) решил выделить Украине, Грузии и Молдавии из внебюджетного Европейского фонда мира более 50 миллионов евро на поддержку оборонного потенциала. Об этом заявил Совет ЕС, передает РИА Новости.

Тбилиси в течение трех лет получит 12,75 миллиона евро, Кишинев — 7 миллионов, Киев — 31 миллион евро. Еще 24 миллиона евро будут выделены на поддержку мира и стабильности в Мали.

«Эти меры направлены на укрепление потенциалов стран-получателей средств в военной и оборонной областях с целью укрепления мира и стабильности», — сказано в заявлении ЕС.

Ранее замглавы Госдепа по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала условия для вступления Украины в ЕС и НАТО. По ее словам, Украина должна провести глубокие и всеобъемлющие реформы всей своей системы.