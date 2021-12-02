В Госдуме отреагировали на призыв отказаться от пива и видеоигр

Бывший хоккеист и первый заместитель комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов отреагировал на призыв аналитиков Credit Suisse изменить привычный образ жизни ради спасения планеты. Депутат поддержал отказ от пива, мяса и видеоигр, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Это не хайп, а попытка обратить внимание людей на серьезные экологические проблемы. В нашей жизни уже произошли знаковые изменения. Вода, воздух, еда и 50 процентов живого на планете Земля, мы все угробили», — заявил Фетисов.

Парламентарий напомнил о планах стран мира к 2050 году перейти на углеродно-нейтральную экономику и сократить объемы выбросов парниковых газов. Он уверен, что для борьбы с климатическим кризисом людям придется поменять привычки во всех сферах жизни.

Депутат считает, что пока человечество не испугается реальной угрозы, отношение к планете оно не изменит. В пример Фетисов привел пандемию коронавируса — только после массовых заражений люди стали думать о вакцинации и качестве медицины.

Ранее аналитики Credit Suisse представили доклад, в котором заявили, что жителям планеты придется заметно экономить ресурсы и отказываться от привычных благ. Среди прочего людям нужно значительно реже путешествовать, мыться, готовить, смотреть телевизор, а также отказаться от видеоигр, употребления пива, мяса и кофе.