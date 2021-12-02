Климатическая катастрофа сделает еду опасной для здоровья

Исследователи Swedish Food Agency выяснили, что глобальное потепление может сделать еду опасной для здоровья человека. В организации пришли к выводу, что надвигающаяся климатическая катастрофа способствует развитию патогенов в пище, пишет портал Food Safety News.

Специалисты изучили потенциальное воздействие потепления на разные типы продуктов питания — мясо, рыбу, яйца, зерновые и молочные продукты, фрукты, ягоды и овощи. По предварительным данным, по мере роста температур и влажности станет больше бактерий, вирусов, паразитов и токсинов, которые могут содержаться в еде и напитках и провоцировать заболевания.

Исследователи прогнозируют, что резко повысится вероятность заражения сибирской язвой, туляремией (поражает лимфоузлы), сальмонеллезом, дизентерией (поражение кишечника) и вибриозом. Кроме того, чаще будут встречаться вызывающие кишечные инфекции кампилобактерии, листерии и другие вредоносные микроорганизмы. В Swedish Food Agency также ожидают, что в пище станет больше токсинов — ядов биологического происхождения, которые может выделять плесень.

Основными причинами снижения продовольственной безопасности исследователи назвали более частые засухи и наводнения, которые изменят привычные условия выращивания сельскохозяйственных культур, разведения домашнего скота, а также повлияют на энергоснабжение и доступность воды.

Однако ситуация во многом будет зависеть от конкретных климатических сценариев и мер смягчения негативного воздействия на планету. Чтобы предотвратить катастрофические последствия, исследователи посоветовали адаптировать производство продуктов питания под новые природные условия.

Ранее человечество призвали отказаться от нескольких видов еды ради спасения планеты. Аналитики Credit Suisse выяснили, что для поддержания допустимого для сдерживания глобального потепления уровня выбросов людям необходимо исключить из рациона красное мясо, пиво и кофе. Вместо этого ученые предложили пару раз в неделю есть курицу и морепродукты и иногда позволять себе вино и диетическую газировку.