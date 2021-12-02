Среда обитания
 
Последние новости
В угольном профсоюзе назвали способ повысить безопасность работы шахтеров
В центре Москвы дворники устроили массовую драку и попали на видео 
Названа цена детской вакцины от коронавируса
Назначен день выборов нового канцлера Германии
Украинский политик пообещал «затравить в судах» опубликовавших фейк журналистов
В России запустили образовательный медицинский портал о профилактике рака
Лукашенко рассказал о соревновании сына с Путиным в стрельбе
Юрист оценил шансы Рашкина избежать тюрьмы
Netflix проверят в России на соблюдение закона о запрете пропаганды ЛГБТ
Новости партнеров
Прослушать новость

Климатическая катастрофа сделает еду опасной для здоровья

Swedish Food Agency: глобальное потепление поспособствует развитию патогенов в пище
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Исследователи Swedish Food Agency выяснили, что глобальное потепление может сделать еду опасной для здоровья человека. В организации пришли к выводу, что надвигающаяся климатическая катастрофа способствует развитию патогенов в пище, пишет портал Food Safety News.

Специалисты изучили потенциальное воздействие потепления на разные типы продуктов питания — мясо, рыбу, яйца, зерновые и молочные продукты, фрукты, ягоды и овощи. По предварительным данным, по мере роста температур и влажности станет больше бактерий, вирусов, паразитов и токсинов, которые могут содержаться в еде и напитках и провоцировать заболевания.

Исследователи прогнозируют, что резко повысится вероятность заражения сибирской язвой, туляремией (поражает лимфоузлы), сальмонеллезом, дизентерией (поражение кишечника) и вибриозом. Кроме того, чаще будут встречаться вызывающие кишечные инфекции кампилобактерии, листерии и другие вредоносные микроорганизмы. В Swedish Food Agency также ожидают, что в пище станет больше токсинов — ядов биологического происхождения, которые может выделять плесень.

Основными причинами снижения продовольственной безопасности исследователи назвали более частые засухи и наводнения, которые изменят привычные условия выращивания сельскохозяйственных культур, разведения домашнего скота, а также повлияют на энергоснабжение и доступность воды.

Однако ситуация во многом будет зависеть от конкретных климатических сценариев и мер смягчения негативного воздействия на планету. Чтобы предотвратить катастрофические последствия, исследователи посоветовали адаптировать производство продуктов питания под новые природные условия.

Ранее человечество призвали отказаться от нескольких видов еды ради спасения планеты. Аналитики Credit Suisse выяснили, что для поддержания допустимого для сдерживания глобального потепления уровня выбросов людям необходимо исключить из рациона красное мясо, пиво и кофе. Вместо этого ученые предложили пару раз в неделю есть курицу и морепродукты и иногда позволять себе вино и диетическую газировку.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Среда обитания00:0127 октября

Туда и обратно.

Россияне годами покоряли Москву и другие крупные города. Почему теперь они уезжают жить в провинцию?
14:0230 ноября

В Британии обнаружили финансовую «бомбу»

13:3530 ноября

В России предложили не продлевать льготную ипотеку

13:2230 ноября

Программу льготной ипотеки снова предложили продлить

Среда обитания00:01 9 октября

«Здесь люди не могут жить»

Что на самом деле творилось на съемках легендарного «Квартирного вопроса»
13:0030 ноября

Леонардо Ди Каприо избавился от особняка в Малибу

12:2330 ноября

Легендарную булочную в центре Москвы превратят в отель

11:4930 ноября

Названы районы Москвы с самым большим числом дорожных камер

Среда обитания00:0224 сентября

Скиньте денег.

На рынке жилья в Москве началась массовая распродажа квартир. Как их купить дешевле?
11:1230 ноября

России предрекли погодные аномалии

10:2230 ноября

Первое в мире государство начало готовиться к переезду из-за климата

09:5830 ноября

В трех российских городах запустили новый способ оплаты проезда

Россия
Глава Роспотребнадзора рассказала о сезонности COVID-19
В Москве объяснили порядок оформления медотвода по новому алгоритму
«Зря вы шахтеров ищете. Они умерли»
Как и почему 51 человек погиб в «Листвяжной». Репортаж с места трагедии
Московский Дед Мороз рассказал о важных мерах профилактики COVID-19
«Дрались с заезжими болельщиками и играли в хоккей»
 
В Роспотребнадзоре назвали главную льготу привитых от COVID-19
Все материалы
Мир
Министерство дружбы.
Россия пытается найти новых союзников. Почему пока это трудно сделать без военной помощи и кредитов?
Скрытая угроза.
Талибам удалось захватить Афганистан. Что ждет страну под властью террористов?
«Мы убьем тебя, жди нас»
Тысячи афганцев сбежали от талибов в Таджикистан. Почему они до сих пор боятся за свою жизнь?
В Европу пришел новый штамм коронавируса из Африки.
Что известно про омикрон и насколько он опасен?
Все материалы
Бывший СССР
Порошенко провел переговоры с «ангелом-хранителем» Украины
Украинских военных заподозрили в расстреле мигрантов на границе с Белоруссией
«Сын моджахеда будет моджахедом!»
После распада СССР в Таджикистане вспыхнула война. Какими ужасами она обернулась?
В окружении президента Литвы нашли российского шпиона
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
На Украине увеличили расходы на оборону
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне.
Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
Все материалы
Экономика
Россиянам перечислили четыре способа накопить на достойную пенсию
Новый порядок.
Войны, власть женщин и путь к вечной жизни — самый невероятный экономический прогноз на 2022 год
Saxo Bank опубликовал «безумный» прогноз на 2022 год
Музей «Гараж» при поддержке билайна запустил инклюзивное семейное приложение
Российский фондовый рынок открылся падением
Все материалы
Силовые структуры
Из подмосковной психбольницы сбежал уголовник с татуировкой «ВОЛК»
Майор Скорость.
Как российский полицейский устал бороться с наркодилерами и сам начал продавать амфетамин в даркнете
Любови Соболь заменили условные исправительные работы на реальные
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
После исчезновения племянника эксперта «Роскосмоса» завели дело об убийстве
Дело «Спецстройсервиса».
В чьих руках следствие?
Главного судмедэксперта Оренбургской области арестовали по делу о мошенничестве
Все материалы
Наука и техника
Кофе улучшил зрительные функции человека
Сторожевой корабль «Расул Гамзатов» вступил в строй
Умные часы назвали опасными для детей
На Курилах заступили на дежурство расчеты ракетного комплекса «Бастион»
Все материалы
Спорт
Названо условие ухода Миранчука из «Аталанты»
Лионель МессиЛионель Месси в седьмой раз выиграл «Золотой мяч».
В гонке за трофей он обошел Криштиану Роналду и Роберта Левандовски
Олимпийская чемпионка бросила спорт ради работы в Кремле
Александр Емельяненко (слева)«Я снова буду тебя бить»
Бразилец задушил Александра Емельяненко в первом раунде. Станет ли этот бой концом его карьеры?
Роналду одним словом отреагировал на вручение Месси «Золотого мяча»
Решение отдать «Золотой мяч» Месси сочли коррупцией и грабежом
Партнерский материал
Жара в АПЛ, месть «Реала» в Испании.
Дерби «Ливерпуля» и «Эвертона», Роналду против «Арсенала» и новые чудеса Месси
Все материалы
Культура
Появилось видео с Градским на носилках во время съемок «Голоса»
Он вам не омикрон.
Оксимирон выпустил альбом «Красота и Уродство». На нем рэпер зачитал обо всем
Бывшая солистка «ВИА Гры» отказалась петь с экс-коллегами на одной сцене
Снова к нам приходят.
Возвращение «Звездных войн», «Ведьмака» и «Секса в большом городе» в лучших сериалах декабря
Песни нового альбома Оксимирона прослушали миллионы раз за несколько часов
Жизнь насекомых.
Режиссер «Властелина колец» снял восьмичасовой сериал о The Beatles. Зачем его смотреть?
Волочкова рассказала подробности аферы на почти два миллиона рублей
Все материалы
Интернет и СМИ
В даркнете вычислили продавца интимных видео владельцев умных домов
Okko расширил сотрудничество с Первым каналом и предложил новые возможности
Харламов рассказал о необычном увлечении известного ведущего Первого канала
Сообщение о закрытии детского отделения больницы в Тульской области опровергли
«Будущее уже наступило»
Как умные дома и умные города изменят жизнь миллиардов людей по всему миру?
«Ненависть продолжит процветать»
Как превращение Facebook в метавселенную повлияет на миллиарды пользователей?
Все материалы
Ценности
Пиджак со стрингами за 124 тысячи рублей развеселил россиян
«Это похоже на рай»
Как появилась БДСМ-атрибутика и почему одежда фетишистов стала главным модным трендом года?
Девушка окрасила брови в домашних условиях и не смогла смыть краску с лица
Дизайнер Вирджил Абло умер от рака.
 
Мадонну снова раскритиковали за вульгарную позу на фото в мини-платье
Дочь корейского Сталина.
Как глава Южной Кореи поддалась чарам шаманов, набрала миллионных взяток и села в тюрьму
Собчак показала фигуру на фото в бикини и удивила поклонников
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
11-летний подросток угнал у жены полицейского BMW и попался
Порно с принцессой, фальшивый сын и потерянные миллионы.
Как теории заговора помогают королевской семье травить неугодных
Специалист раскрыл подробности об организации атак на принца Гарри в соцсетях
Самая красивая девушка Татарстана рассказала о личной жизни
Собака пережила нападение гребнистого крокодила и снова пошла купаться
«Уходите, вы нам не нужны!»
Как афганцы на верблюдах оказались в Австралии и почему их ценили не больше животных?
Все материалы
Renault переделает один из заводов под переработку мусора
Они пытались «убить» Логан, Поло и Солярис. Но не смогли и исчезли
Какие машины пытались конкурировать с бестселлерами
Объявлены рублевые цены на премиальный китайский кроссовер Exeed VX
Renault Duster против Suzuki Jimny: грязевые подробности
Раскисшая просека, кроссовер и рамник. Вроде бы всё предсказуемо
Перечислены самые популярные у россиян автомобильные опции
Конкуренты УАЗа: суровые внедорожники со всего мира
Китайский вояка, клон Land Rover, индийский утилитарник для выживания
Электрокроссовер Nissan Ariya поделился технологиями с луноходом
Все материалы
Среда обитания
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах»
Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
Смог от предприятий в Кемерове.Россия годами загрязняла природу выбросами.
Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
По колено в воде.
Мировые лидеры две недели искали способ избежать климатической катастрофы. Почему они его не нашли?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.
Почему жить в деревне теперь модно?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Старица. Музей пекарского дела«Мне всегда были интересны старинные вещи»
Истории россиян, которые посвятили свою жизнь поиску уникальных находок
«Нам даже загранпаспорт для этого получать не нужно!»
Где проходят гонки по бездорожью и как к ним готовятся пилоты?
Обнаженная реальность.
О чем снимают документальное кино в России и почему его нужно смотреть
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
В Пскове прошел конкурс поэтов и чтецов «Чернильница»
В Пензе стартовал XIII кинофестиваль «Мужская роль»
Николай Дроздов объяснил поведение краснокнижной птицы в российском регионе
Все материалы