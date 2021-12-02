Хирург по ошибке ампутировала пациенту здоровую ногу

Хирурга из Австрии оштрафовали за ампутацию не той ноги пожилому мужчине

Хирург ампутировала пожилому пациенту здоровую ногу, ее оштрафовали на 7,7 тысяч евро (примерно 646 740 тысяч рублей), сообщает The Guardian.

По данным издания, в больницу города Фрайштадт в Австрии поступил 82-летний мужчина, ему требовалась ампутация ноги. 43-летняя медработница еще перед операцией пометила не ту конечность. Правоохранительным органам об ошибке стало известно через несколько дней, к тому моменту пациент уже скончался.

Хирург уволилась из клиники, назвав случившееся «человеческой и технической ошибкой», и переехала в другой город. Суд признал ее виновной по делу о халатности — женщине выписали штраф и обязали выплатить вдове пациента компенсацию.

Ранее в Чите в результате халатности врачей ребенку ампутировали конечности. Медики скорой помощи дважды приезжали на вызов к годовалому мальчику, не распознали серьезного заболевания и подделали подпись матери пациента об отказе от госпитализации.