Хирург по ошибке ампутировала пациенту здоровую ногу

Хирург ампутировала пожилому пациенту здоровую ногу, ее оштрафовали на 7,7 тысяч евро (примерно 646 740 тысяч рублей), сообщает The Guardian.
По данным издания, в больницу города Фрайштадт в Австрии поступил 82-летний мужчина, ему требовалась ампутация ноги. 43-летняя медработница еще перед операцией пометила не ту конечность. Правоохранительным органам об ошибке стало известно через несколько дней, к тому моменту пациент уже скончался.
Хирург уволилась из клиники, назвав случившееся «человеческой и технической ошибкой», и переехала в другой город. Суд признал ее виновной по делу о халатности — женщине выписали штраф и обязали выплатить вдове пациента компенсацию.
Ранее в Чите в результате халатности врачей ребенку ампутировали конечности. Медики скорой помощи дважды приезжали на вызов к годовалому мальчику, не распознали серьезного заболевания и подделали подпись матери пациента об отказе от госпитализации.