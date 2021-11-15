В России годовалому ребенку ампутировали конечности из-за халатности врачей

В Чите медики скорой помощи дважды приезжали на вызов к годовалому мальчику, не распознали серьезного заболевания и подделали подпись матери пациента об отказе госпитализации. В результате халатности врачей ребенку ампутировали конечности. Об инциденте пишет журнал «Сноб».

Мать мальчика Татьяна рассказала, что у сына поднялась температура в первых числах января 2020 года. Женщина вызвала скорую, однако медики не заметили посиневшие конечности ребенка и посоветовали растирать больного водой комнатной температуры. Семья вызвала скорую повторно, и только на третий раз, когда мальчик стал фиолетового цвета, его госпитализировали в краевую больницу. В реанимации он пробыл около 20 дней.

Медики поставили диагноз «обширные некрозы мягких тканей верхних и нижних конечностей с поражениям пальцев кистей и стоп», «нарушение кровообращения обеих стоп» и «менингококковая инфекция», которая приводит к тромбозу. Прививку от менингококковой инфекции детям ставят в два года, а больному на момент заболевания был один год и четыре месяца.

После этого у мальчика началась сухая гангрена, врачи предложили ампутацию конечностей, но мать больного решила лететь в Москву за более квалифицированной медицинской помощью. В столице врачи продолжали наблюдать за пациентом, однако в результате пришлось частично ампутировать пальцы на руках, стопы и треть голени.

Спустя год мальчик начал ходить с помощью протезов, в их покупке помог благотворительный фонд. Татьяна собирает деньги на новые протезы ребенку в социальной сети Instagram.

После инцидента россиянка написала жалобы на врачей в Следственный комитет и Прокуратуру России. Выяснилось, что врачи дважды подделали подпись женщины об отказе госпитализации ребенка. Это подтвердил полиграф и графологическая экспертиза. Россиянка намерена отсудить у врачей в качестве компенсации восемь миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве 13-летний подросток попал в реанимацию после укола врачей в частной клинике. Родители мальчика обратились в медучреждение после того, как у ребенка заболел глаз. Медики сделали пациенту укол, после которого ему стало плохо. Мальчика госпитализировали в реанимацию Морозовской детской больницы.