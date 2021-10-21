В Москве подросток попал в реанимацию после укола врачей

Подростка госпитализировали в реанимацию в Москве после укола в частной клинике

В Москве 13-летний подросток попал в реанимацию после укола врачей в частной клинике. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

Родители мальчика обратились в медучреждение после того, как у ребенка заболел глаз. Медики сделали пациенту укол, после которого ему стало плохо. Мальчика госпитализировали в реанимацию Морозовской детской больницы.

Полиция проверяет частную клинику и выясняют причины и обстоятельства инцидента.

Ранее в Чите врачи краевой клинической больницы неделю пытались лечить осколочный перелом ключицы у двухлетней девочки мазью от ушибов. Врачи поставили диагноз «ушиб» и назначили воротник Шанца и обезболивающую мазь. Мать пациентки попросила пересмотреть диагноз. В свою очередь, медики заверили, что снимки смотрели несколько врачей и ошибки быть не может.