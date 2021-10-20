Российские врачи пытались вылечить перелом у двухлетнего ребенка мазью от ушибов

В Чите врачи краевой клинической больницы неделю пытались лечить осколочный перелом ключицы у двухлетней девочки мазью от ушибов. Об инциденте сообщает портал Chita-City.

По словам матери ребенка, дочь госпитализировали после того, как она упала со стульчика для кормления. В больнице девочке сделали рентген, врачи поставили диагноз — ушиб и назначили воротник Шанца и обезболивающую мазь. Мать усомнилась в поставленном диагнозе и попросила пересмотреть его. В свою очередь медики заверили, что снимки смотрели несколько врачей и ошибки быть не может.

«Ребенок не поднимал левую руку, не поворачивал голову в левую сторону, постоянно плакал, шея и область ключицы припухла», — рассказала россиянка.

Через несколько дней, после того как девочку перевели на дневной стационар, женщина обнаружила у нее шишку в районе ключицы. При повторном рентгене оказалось, что у двухлетней пациентки перелом со смещением.

«9 дней ребенок был со сломанной ключицей, и я все эти 9 дней мазала ребенку шею «Долобене», вместо реальной помощи», —возмутилась она.

Россиянка написала жалобу в местным Минздрав, в больнице проведут проверку.

Ранее в Тольятти врачи из разных больниц отказались лечить четырехлетнюю девочку, покусанную собаками. По информации издания, при первом осмотре медики наложили ей повязку, а потом выдали родителям направление на госпитализацию в городскую больницу. Травматолог заявил, что «задолбался» и отправил пациентку с родителями домой.