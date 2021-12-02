В соседней галактике нашли необычную гигантскую черную дыру

Астрономы Техасского университета обнаружили необычно массивную черную дыру в центре одной из карликовых галактик-спутников Млечного Пути, названной Львом I. Ее масса сравнима с черной дырой в центре Млечного Пути, что может изменить представления ученых об эволюции галактик и их ядер. Результаты исследования представлены в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

В отличие от большинства карликовых галактик, соседних с Млечным Путем, Лев I не содержит большое количество темной материи. Астрономы измерили ее, оценив скорость движения звезд, расположенных на разном расстоянии от центра: чем быстрее движутся звезды, тем больше темной материи находится на их орбитах. Это позволило построить профиль темной материи в галактике, то есть ее количество в зависимости от расстояния от центра.

Результаты моделирования показали, что с учетом небольшого количества темной материи, звезды ведут себя так, словно в центре Льва I находится гигантская черная дыра. На настоящий момент нет никакого объяснения тому, почему черная дыра такой массы находится в небольшой галактике. Однако ученые предполагают, что рост такого объекта происходит из-за взаимодействия карликовых галактик с более крупными галактиками, в результате чего меньшие черные дыры сливаются с большими.