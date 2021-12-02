Врач предупредил о повышающем «вредный» холестерин неожиданном факторе

Врач Тимоти Легг предупредил о неожиданном факторе, повышающем уровень «вредного» холестерина в организме человека. Об этом пишет Daily Express.

По его словам, стресс может запускать сложные процессы в человеческом теле. Так, когда человек нервничает, выделяются гормон кортизол и адреналин, что приводит к выделению жиров триглицеридов, объяснил эксперт. Он отметил, что данные жиры являются основным источником энергии для организма, однако их избыток приводит к формированию «вредного» холестерина, который представляет опасность для человека.

Ранее диетолог Татьяна Букина назвала продукты, которых стоит избегать для употребления и на которые стоит обратить внимание людям с повышенным уровнем холестерина в организме. Она отметила, что вопреки распространенным заблуждениям, холестерин содержится не только в теле человека, но и в еде: в печенке, мозгах, почках, мясе, цельном молоке и других продуктах.

