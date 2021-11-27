Россиянам с повышенным холестерином дали советы по здоровому питанию

Диетолог Татьяна Букина в интервью порталу «Вести Подмосковья» назвала продукты, которые стоит избегать и на которые стоит обратить внимание людям с повышенным уровнем холестерина в организме.

Она отметила, что вопреки распространенным заблуждениям, холестерин содержится не только в теле человека, но и в еде: в печенке, мозгах, почках, мясе, цельном молоке и других продуктах. Согласно рекомендация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сутки здоровому человеку следует потреблять не более 300 мг холестеринсодержащих продуктов, а пациенту с высокими показателями — менее 200 мг в сутки. В противном случае растет риск возникновения инсультов, инфарктов и других серьезных проблем с сердцем.

Врач рекомендует в рационе сделать упор на рыбе, птице и бобовых. При этом, с нежирных сортов мяса в любом случае стоит удалить жир, а с курицы или индейки — кожу. Потребление говядины, баранины и свинины лучше сократить до двух раз в неделю. Также пациентам с высоким холестерином следует ограничить употребление яичных желтков до 2-3 раз в неделю, в том числе в составе других блюд.

Из молочных продуктов, по словам Букиной, в рацион подойдут йогурты, однопроцентный кефир, творог 0-4 процентов и белый сыр. Также следует поддерживать организм фруктами и овощами за исключением картофеля: их витамины и минералы выводят холестерин. На завтрак можно готовить каши с грецким орехом, миндалем, каштаном и сухофруктами, но без сливочного масла.

«Категорически нельзя есть колбасу, сосиски, разные копчености, гамбургеры, хот-доги, сало, паштеты и чипсы. Нужно также ограничить в рационе печенку, почки и другие субпродукты, а еще кондитерские изделия, сливочное мороженое, пломбир, соль и сахар», — подчеркнула диетолог.

Ранее эксперты из Американской академии дерматологической ассоциации назвали необычный симптом опасного уровня холестерина. По словам исследователей, на превышение холестерина может указывать появление темных полос под ногтями рук или ног. Они возникают из-за повреждения крошечных кровеносных сосудов, однако физической боли от этого не ощущается.