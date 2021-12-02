Мощная волна смыла россиянина с пирса во время шторма в Сочи и попала на видео

В Сочи россиянин решил прогуляться по пирсу в шторм и был смыт в море огромной волной. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

Уточняется, что ситуация произошла на пляже «Русалка». На кадрах видно, как двое мужчин идут по пирсу во время сильного шторма. В один из моментов мощная волна, обрушившаяся на буну, смыла одного из них в море.

«Два мужика вышли на буну. Судя по тому, как долго они там стояли — ловили волны. В итоге один решил выйти на берег, отвернулся от волны, не увидел, и его снесло. Мужик жив остался, вышел слева от буны, там, где Псахо впадает в море», — передает слова автора ролика канал.

Ранее в сети появилось видео, на котором показаны последствия разрушительного шторма в Сочи. На размещенных кадрах видно, как в прибрежной зоне, которая осталась незатопленной, валяются принесенные морем бревна и ветки вперемешку с обломками пляжной инфраструктуры.