Российский иммунолог определил самых опасных распространителей COVID-19

Люди, обладающие сильным иммунодефицитом, являются носителями новых сложных мутаций COVID-19, их можно определить как самых опасных распространителей инфекции для окружающих. Таким мнением поделился в беседе с Ura.ru генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», российский иммунолог Николай Крючков.

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Врач даже предложил частично изолировать такую группу граждан. «Заражение COVID-19 для них очень опасно, так как организм может не справиться. Вирус эволюционирует, и в итоге эти пациенты сами могут не выжить», — заявил Крючков.

В свою очередь инфекционист, ведущий научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин отметил, что при глубоком иммунодефиците вакцина от коронавируса не будет действенна. Он считает, что вирус в организме человека с сильным иммунодефицитом будет приспосабливаться и образовывать новую разновидность.

Ранее доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Тюменского кардиологического научного центра Елена Ярославская рассказала, что более чем у половины людей, которые переболели COVID-19, появляется сердечная деформация.