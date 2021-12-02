Акции «Самолета» взлетели

Акции девелоперской группы компаний «Самолет» взлетели на 9,47 процента, до 5367,8 рубля за штуку в ходе торгов на Московской бирже в четверг, 2 декабря. За последний год бумаги подорожали примерно на 470 процентов.

Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже опустился до 3947,54 пункта (минус 0,3 процента), индекс РТС поднялся до 1690,13 пункта (плюс 0,18 процента).

Среди «голубых фишек» Мосбиржи больше всего подорожали бумаги нефтяных компаний — «Татнефти» (плюс 4,5 процента, до 499,4 рубля за штуку), «Сургутнефтегаза» (плюс 4,13 процента, до 38,55 рубля) и «Лукойла» (плюс 2,2 процента, до 6721,5 рубля). Наибольшее падение показали акции «Яндекса» (минус 4,58 процента, 5193,4 рубля), TCS Group (минус 2,08 процента, 7205 рублей) и «Полюса» (минус 1,4 процента, 13 764 рубля).

Нефть подорожала, несмотря на решение стран ОПЕК+ увеличить добычу в январе на 400 тысяч баррелей в сутки. Brent поднялась до 69,31 доллара (плюс 0,64 процента), WTI — до 66,16 доллара (плюс 0,9 процента).

Курс доллара составил 73,57 рубля (минус 0,63 рубля), курс евро — 83,29 рубля (минус 0,66 рубля). Биткоин торговался по 56 383,2 доллара за монету (минус 3,86 процента).

