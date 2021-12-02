Популярный iPhone 13 подешевел на 10 процентов

Базовый смартфон Apple нового поколения рекордно подешевел. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

По данным каталога медиа, в России можно приобрести iPhone 13 с накопителем на 128 гигабайт за 70 тысяч рублей. На старте продаж устройство было оценено минимум в 80 тысяч рублей, аналогичная цена за девайс указана в интернет-магазине Apple. Из этого следует, что телефон подешевел примерно на 10 процентов.

При этом популярный iPhone 13 не является самым доступным смартфоном Apple из девайсов актуальной серии. Самая низкая цена зафиксирована на iPhone 13 mini. По данным каталога издания, компромиссный флагман можно приобрести на российском рынке минимум за 63 тысячи рублей.

Представленный в сентябре iPhone 13 имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, чип Apple A15 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Также смартфон получил биометрический сенсор Face ID, аккумулятор емкостью 3240 миллиампер-часов, NFC.

В конце лета стало известно, что представленный в 2020 году смартфон Apple подешевел на 15 процентов. Базовый iPhone SE, ранее продаваемый за 40 тысяч рублей, оказался доступен на российском рынке за 33 тысячи рублей.