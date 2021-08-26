iPhone SE рекордно подешевел

iPhone SE подешевел в России на 15 процентов

Представленный в 2020 году смартфон Apple подешевел на 15 процентов. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Как следует из каталога медиа, доступный аппарат в минимальной комплектации накопителем на 64 гигабайта можно приобрести в России за рекордные 33 тысячи рублей. На старте продаж — весной 2020 года — устройство было оценено в 40 тысяч рублей. Такая же цена сохраняется в интернет-магазине Apple и у партнеров компании.

«После выхода iPhone SE пользователи разделились на два лагеря. Одни назвали его устаревшим и обвинили ленивых дизайнеров. Вторые, томно вздыхая, шептали: "классика"», — отметили журналисты. Данный аппарат дешевле всех смартфонов в актуальной серии Apple, он до сих пор официально производится и продается компанией.

Выпущенный весной 2020 года смартфон получил устаревший рамочный дизайн, физическую кнопку Home с дактилоскопическим сенсором, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей. Устройство вышло с 4,7-дюймовым экраном, чипом Apple A13 Bionic, тремя гигабайтами оперативной памяти, поддержкой NFC.

Ранее журналисты Hi-Tech Mail.ru обратили внимание, что базовый iPhone 12 подешевел до рекордных 57 800 рублей. На старте продаж популярная модель была доступна минимум за 80 тысяч рублей.