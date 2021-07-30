Популярный iPhone 12 подешевел на треть

Базовый iPhone 12 подешевел в России до рекордной отметки. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты ссылаются на каталог смартфонов, согласно которому iPhone 12 с накопителем на 64 гигабайта можно приобрести на российском рынке минимум за 57 800 рублей. На старте продаж устройство было доступно за 80 тысяч рублей, данная цена сохраняется в интернет-магазине Apple и у официальных ретейлеров. Таким образом, стоимость телефона снизилась примерно на треть.

«80 тысяч рублей — это слишком высокая цена даже для флагманов», — заметил авторы издания. Поэтому спустя девять месяцев стоимость аппарата достигла более комфортных 58 тысяч рублей.

Также в материале говорится, что младший iPhone 12 mini, являющийся самым доступным новым смартфоном Apple, подешевел до 49 тысяч рублей. На старте продаж девайс был доступен за 70 тысяч рублей.

Смартфон iPhone 12 имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей с керамическим покрытием, флагманский чип Apple A14 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей, NFC, стереодинамики, биометрический сенсор Face ID.

Весной журналисты Hi-Tech Mail.ru зафиксировали рекордное удешевление iPhone 12 Pro Max. Самый дорогой аппарат Apple в актуальной линейке подешевел со 110 тысяч рублей до 91 тысячи рублей.