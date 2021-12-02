Госдеп США назвал срок встречи Путина и Байдена

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в ближайшее время. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен по результатам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Стокгольме, передает РИА Новости.

Конкретные сроки озвучены не были. Однако госсекретарь США отметил, что у него состоялся откровенный разговор с Лавровым по целому ряду вопросов. Он также заверил, что о результатах переговоров будет доложено главам государств России и Соединенных Штатов.

Ранее стали известны темы, которые Блинкен и Лавров обсудили в Стокгольме, в рамках Совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ. В частности, сообщалось, что министры обсудили ситуацию с работой посольств России и США, затронули темы нормализации кризиса на юго-востоке Украины и процесса по возобновлению иранской ядерной сделки.