Блогерша раскрыла способ носить кардиган женщинам с большой грудью

Блогерша из Лос-Анджелеса раскрыла необычный способ носить кардиган женщинам с большой грудью и порадовала пользователей сети. На опубликованный в Instagram ролик обратили внимание журналисты Metro.

По словам Кристины Качеевой (Kristina Kacheeva), часто обладательницы широкого бюста сталкиваются с тем, что ткань одежды на пуговицах топорщится в районе декольте, из-за чего оголяется их грудь. В ролике юзерша порекомендовала застегивать две соседние пуговицы крест-накрест, чтобы избежать подобного явления.

На размещенных кадрах видно, что блогерше удалось избавиться от топорщащейся ткани с помощью своего лайфхака. Зрители оценили ее идею в комментариях под публикацией. «Это очень умно!», «Великолепно», «Гениально! Спасибо!», «Это отличная идея! Спасибо большое!», «Боже, где ты была раньше!» — писали они.

В октябре другая блогерша нашла неожиданное применение рваным колготкам. На размещенных в сети кадрах Ванесса показала, как из старого чулочного изделия сделать кроп-топ. Так, она разрезала колготки между ног и в области стоп, чтобы продеть в них голову и руки. После этого она вырезала декоративные дыры на рукавах и в области декольте.