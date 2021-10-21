Блогерша нашла неожиданное применение рваным колготкам

Девушка нашла неожиданное применение рваным капроновым колготкам и удивила пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в Daily Star.

На размещенных в сети кадрах Ванесса показала, как из старого чулочного изделия сделать кроп-топ. Так, она разрезала колготки между ног и в области стоп, чтобы продеть в них голову и руки. После этого она вырезала декоративные дыры на рукавах и в области декольте. «Это лучшая идея!» — подписала она пост, набравший 2,6 миллиона просмотров и 207,7 тысячи лайков.

Подписчики оценили лайфхак блогерши в комментариях под видео. «Это просто изменило мою жизнь», «Гениально! Очень красиво!», «Я в восторге от результата! Получилось очень сексуально!», «Я делала это еще в начала 2000-х годов! Мода циклична», «Спасибо за идею! Обязательно повторю», — писали они.

В апреле женщина надела плавки вместо топа купальника и удивила пользователей сети. На размещенных кадрах Эвелин Круз продемонстрировала лайфхак, позволяющий превратить плавки в бюстгальтер. Для этого женщина связала их узлом посередине и закрепила на шее и вокруг талии с помощью боковых завязок.