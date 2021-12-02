Кипелов рассказал о даче в Подмосковье

Российский музыкант, один из основателей рок-группы «Ария» Валерий Кипелов рассказал о своей недвижимости в Подмосковье. Певец поделился подробностями с изданием «Москвич Mag».

Кипелов отметил, что владеет дачей в Московской области, однако не стал называть точное местонахождение жилья. Музыкант проводит за городом лето, когда у него менее загруженный график, а также время зимой. «Нравится встречать за городом Новый год — какой-никакой снег есть. В Москве последнее время Новый год на Новый год не похож, а там какой-то шанс есть: лес, замерзшее озеро, родные и близкие», — заявил певец.

Музыкант также сравнил Москву с другими городами, отметив, что российская столица всегда очень отличалась от них ритмом жизни. «Москва всегда была деловая, суетная, торопливая. Поэтому я и люблю свой не центральный более спокойный район, где можно не спеша погулять и набраться положительной энергии», — пояснил Кипелов.

Ранее о своей недвижимости рассказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он позиционирует себя как жителя Подмосковья и Москвы. У ведущего есть жилье в Московской области, где он прописан, а в столице он владеет квартирой, где на данный момент ведутся ремонтные работы.