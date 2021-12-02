Путин остался недоволен докладом главы Минтруда о зарплатах шахтеров

Президент России Владимир Путин на совещании по ЧП на «Листвяжной» в Кузбассе после доклада министра труда и социальной защиты Антона Котякова о системе оплаты труда шахтеров высказал недовольство. По мнению главы государства, ведомству не удалось провести глубокого анализа ситуации, сообщает в четверг, 2 декабря, ТАСС.

Президент в ходе совещания потребовал дать разъяснение по структуре схемы «70 на 30», при которой 30 процентов дохода горняков зависит от переработок.

После выступления Котякова по системе оплаты труда шахтеров глава государства с укоризной отметил, что ведомству не удалось до конца разобраться в ситуации. Путин счел доклад главы Минтруда неудовлетворительным.

Российский лидер ранее заявил, что нельзя злоупотреблять мужеством шахтеров, которые спускались в шахту «Листвяжная» в Кемеровской области, их жизнь и здоровье должны быть защищены.

Путин поручил выяснить все обстоятельства и причины происшествия на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв метана, в результате аварии погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. По последней информации, пострадали 99 человек. 2 декабря на шахте восстановили поисковые работы, которые были приостановлены из-за сложной газовой обстановки.