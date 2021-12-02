Россиянка задушила дочь и покончила с собой

В Красноярске в доме по улице Борисова женщина задушила пятилетнюю дочь и покончила с собой. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что тело ребенка обнаружили в квартире, тело россиянки — около подъезда.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего». Прокуратура занимается расследованием дела.

Ранее во Владимирской области женщина до смерти избила шестимесячную дочь за капризы. Россиянка ударила девочку в грудную клетку, а позднее — кулаком в живот. Мать вызвала скорую только тогда, когда у дочери начали закатываться глаза. Врачи констатировали смерть ребенка.