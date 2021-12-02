Музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера» проведут в Краснотурьинске

Краеведческий музей Краснотурьинска проведет 35-й традиционный фестиваль живой музыки «Декабрьские вечера» в онлайн-формате. Об этом сообщает местный портал «Вечерний Краснотурьинск».

По информации издания, музыкальная выступления будут доступны местным жителям и гостям города в течение нескольких недель. Отмечается, что видеозаписи с концертов будут публиковаться группах музея социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Так, например, первая запись «Большая репетиция» появится в сети 2 декабря. Желающие смогут ознакомиться с выступлением воспитанников Краснотурьинской детской музыкальной школы №3. Музыканты проведут отчетный концерт и продемонстрируют итог работы, которая строится на соединении учебной и концертной деятельности.

Вторую трансляцию разместят в социальных сетях 9 декабря. Известно, что зрителей ждет концерт выпускника детской музыкальной школы №1 Степана Крылова.

Заключительное же выступление «Посвящение мастеру» состоится 16 декабря и пройдет в память Валерия Михайловича Галенкова — дирижера, преподавателя Краснотурьинского колледжа искусств и заслуженного работника культуры.

В октябре появилась информация о том, что в столице Хорватии пройдет фестиваль российского анимационного кино. Первым в рамках мероприятия стартует показ фильма Станислава Соколова «Гофманиада», во второй день фестиваля зрителям представят Чебурашку. В третий день планируется провести презентацию анимации «Союзмультфильма» для самых маленьких, а также провести выставку рисунков и викторину.