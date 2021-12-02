Сенатор от Крыма оценил вероятность решения Зеленского атаковать полуостров

Сенатор Цеков считает, что Зеленский может пойти на военную авантюру по захвату Крыма

Деятельность президента Украины Владимира Зеленского в последнее время стала довольно лихорадочной и нервозной, в таком состоянии он может пойти на военную авантюру и попытаться захватить Крым, считает сенатор Совфеда Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» он уточнил, что сценарий, при котором нападение окажется удачным, крайне маловероятен.

Заявление Зеленского о намерении вернуть Крым под контроль Киева в Кремле расценивается как прямая угроза в адрес России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Если раньше заявления Украины о возвращении полуострова не воспринимались всерьез, то теперь некоторая обеспокоенность наблюдается даже среди ведущих российских политиков. Цеков объясняет это возросшей агрессивностью Зеленского в последние дни.

Игры НАТО

«Деятельность Зеленского в последние месяцы стала какой-то лихорадочной, появилась нервозность, агрессивность. Он понимает, что теряет рейтинг, теряет власть, и в таких условиях, действительно, может пойти на какую-то военную авантюру по захвату Крыма, — считает сенатор. — Понятно, что прежде всего он сосредоточится на Донбассе, с учетом того, что туда нагнали войска со всей Украины, но и тему полуострова президент не оставит. Но это связано с его личным статусом, личным авторитетом».

По словам политика, также складывается впечатление, что к агрессивным действиям Зеленского подталкивают страны НАТО: слишком много грозных, обвинительных заявлений в адрес России было сделано должностными лицами.

«Они говорят, что Россия собирается наступать на Украину. При этом замечу, что войска сосредотачиваются только возле ДНР и ЛНР. Несмотря на то что все понимают: Москва не собирается предпринимать никаких военных действий, Украина и НАТО сами могут спровоцировать конфликт. Так что ситуация куда более напряженная и тревожная, чем во все предыдущие годы», — полагает Цеков.

Вместе с тем, успешное нападение на Крым и его захват политик считает крайне маловероятным: он уверен, противник сразу получит мощный отпор и будет вынужден прекратить свои действия. Но попытки и провокации стран НАТО Цеков не исключает.

«Основные разжигатели войны — это страны НАТО. При этом надеюсь, что периодически к ним все же приходит отрезвление. Они должны понимать, что в случае начала военных действий, пострадают и члены альянса, что мир и спокойствие необходимо всем. Что Украину необходимо не провоцировать, а, наоборот, успокаивать», — сказал сенатор.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.