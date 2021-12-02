Ссора двух компаний дошла до кражи тел замороженных россиян на глазах у полиции

Из криохранилища в Сергиевом Посаде выкрали тела трех замороженных человек

В подмосковном Сергиевом Посаде со склада компании «КриоРус» вывезли сосуды с тремя замороженными телами людей. Компания занимается сохранением тел для их дальнейшего воскрешения в будущем, когда такая процедура будет возможна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, бывшая хозяйка компании Валерия Удалова зарегистрировала фирму с точно таким же названием и попыталась заполучить бизнес своего экс-супруга Данилы Медведева, с которым они основали оригинальный «КриоРус», однако затем поссорились. Канал отмечает, что Удалова не первый раз пытается захватить компанию.

Инцидент произошел 25 ноября. Россиянка с помощью спецтехники прорезала дыру на складе с замороженными телами и вывезла сосуды Дюара. Медведев вызвал полицию, однако женщина показала сотрудникам правоохранительных органов документы, в которых говорилось, что якобы «КриоРус» продал ее фирме права на резервуары.

Полицейские позволили Удаловой продолжить вывоз, несмотря на то, что и у Медведева имелись документы о собственности.

Аналогичный случай произошел 7 сентября. Тогда гендиректор «КриоРус» Медведев обратился в полицию, и правоохранительные органы начали проверку документов с целью установить владельца компании.

Российская компания «КриоРус» занимается заморозкой умерших людей и животных в жидком азоте ради того, чтобы будущие технологии позволили их воскресить. Однако предприятие не дает никаких гарантий.