Россиянам предложат новый турмаршрут для отдыха и духовного обогащения

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал разработать туристический маршрут «Христианский Крым». Как уточняется на сайте правительства, заняться данным вопросом он поручил после прошедшей встречи с митрополитом Псковским и Порховским, председателем Патриаршего совета по культуре Тихоном (Шевкуновым).

Указывается, что участники встречи, на которой также присутствовали представители Ростуризма и госкорпорации «ВЭБ.РФ», уделили главное внимание развитию туристско-паломнического направления в России. «По итогам встречи вице-премьером был дан ряд поручений, в том числе предусмотреть при разработке туристического планирования макротерриторий в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" развитие туристско-паломнического направления, разработать национальный туристический маршрут "Христианский Крым"», — подчеркнули в пресс-службе.

Чернышенко рассказал, что сейчас проводится работа по проектированию макротерритории «Крым». Он указал на необходимость благоустроить доступные и комфортные для проживания средства размещения, организовать транспортную доступность для туристов и паломников, а также создать новые туристические программы. «Необходимо подготовить круглогодичные маршруты для отдыха и духовного обогащения наших граждан», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Крыму появился первый экокемпинг — он начал работать в экспериментальном формате. Уточнялось, что объект размещения состоит из четырех палаток и может вместить до 10 туристов. Специальные шатры, стоящие на сваях, сделаны из экологических материалов.