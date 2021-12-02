Лавров призвал Британию к ответственному диалогу с Россией

Использование провокационной риторики со стороны британских властей недопустимо, так как это подрывает усилия, направленные на возвращение межгосударственного диалога в конструктивное русло. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с Министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Лиз Трасс., его слова переданы в заявлении на сайте МИД.

Глава МИД призвал Британию к ответственному выстраиванию двустороннего диалога с Россией, который должен быть основан на равноправии и взаимном учете интересов. Он также подчеркнул важность конкретных действий, которые поспособствуют формированию позитивной повестки в отношениях Москвы и Лондона и решению существующих проблем.