МИД потребовал от НАТО гарантий нерасширения к границам России

Лавров: Москва в контактах с США потребует, чтобы НАТО не продвигался на восток

Москва в контактах с США и их партнерами будет настаивать на том, чтобы члены НАТО не продвигались на восток, к границам России, и не угрожали ее безопасности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, цитату приводит РИА Новости.

«В ближайшее время мы внесем соответствующие предложения, рассчитываем на их серьезное рассмотрение по существу, без отговорок и думаем, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может сыграть здесь весьма полезную роль», — заявил министр.

Он также потребовал, чтобы западные страны трансформировали «правильные слова» в долгосрочные юридические гарантии.

Ранее с таким же призывом выступил президент России Владимир Путин. Он также считает, что гарантия нерасширения может быть только юридической, поскольку члены НАТО «не выполнили взятые на себя устные обязательства». До этого президент также говорил, что Североатлантический альянс не настроен на сотрудничество.