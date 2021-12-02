Лавров заявил о неспособности НАТО «проглотить» новых членов альянса

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс (НАТО), пытаясь расколоть Европу и пополнить свои ряды, скоро не сможет «проглотить» новых членов. Об этом сообщает ТАСС.

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На полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ Лавров прокомментировал заявления российского руководства о целесообразности начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток. Он обратил внимание на то, что альянс категорически отказался от этого. «Это было прямо сказано, официально: юридические обязывающие гарантии безопасности могут предоставляться только членам НАТО. Мы спросили: как же так? Ваши лидеры — президент, премьер-министр — подписали обязательство политическое. Их слово ничего не стоит? Никакого ответа на это не последовало», — сказал Лавров.

По его словам, этот принцип — «либо вы с нами, либо вы с Россией», начал проявляться в 90-е годы — проявляется и в позиции НАТО по отношению к принципу неделимости безопасности. Лавров указал, что это очередная попытка расколоть Европу и «затащить в свои ряды как можно больше стран». «НАТО уже скоро не сможет их проглотить. И вместо того, чтобы добавлять безопасности этому альянсу, альянс становится уже не столь монолитным с точки зрения его изначальных задач обеспечения территориальной обороны», — заметил министр.

Лавров добавил, что «новоприобретение в лице многих восточноевропейских стран» никак не добавило, а может и уменьшило «способность альянса быть боеспособной единицей и себя активно защищать». Он призвал «думать о тех принципах, которые мы все поддержали и провозгласили».

Ранее Сергей Лавров обвинил НАТО в отказе от предложений по снятию напряженности у российских границ. По его словам, деятельность НАТО по эскалации ситуации на российских границах продолжается.