Лавров обвинил НАТО в отказе от снятия напряженности у границ России

Глава МИД Лавров: НАТО отказывается от предложений по снятию напряженности у границ России

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил НАТО в отказе от предложений по снятию напряженности у российских границ. Об этом пишет ТАСС.

«Продолжается деятельность НАТО по эскалации ситуации прямо на наших границах. НАТО отказывается от рассмотрения наших предложений по снятию напряженности, предотвращению опасных инцидентов», — заявил российский министр на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

В личных переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном Лавров отметил готовность России восстановить диалог с американской стороной. Он отметил, что с одной стороны можно быстро разрешить проблемную ситуацию с посольствами обеих стран, а с другой — вернуться к конструктивным переговорам по урегулированию на Украине.